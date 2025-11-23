Regionalzug entgleist: Bahnstrecke im Allgäu lahmgelegt

Eisenberg - Nach einer Zugentgleisung bei Eisenberg (Landkreis Ostallgäu) ist die Bahnstrecke zwischen Marktoberdorf und Füssen bis auf Weiteres gesperrt.

Ein Zug der Bayerische Regiobahn ist im Ostallgäu entgleist. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Der Zug war an einer Weiche mit den ersten beiden Achsen aus den Gleisen gesprungen, wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilte. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Die rund 150 Fahrgäste mussten den Zug nach dem Vorfall am Samstagmittag verlassen und ihre Reise mit Ersatzbussen fortsetzen.

Der Zug soll nun im Laufe des Tages wieder auf die Gleise gesetzt werden, um die Strecke zu räumen. Erst dann kann der Schaden begutachtet werden. Wie es zu der Entgleisung gekommen war, war zunächst unklar.

Auch die Dauer der Sperrung war den Angaben nach zunächst nicht absehbar. Es sei damit zu rechnen, dass der Schul- und Pendelverkehr am Montag betroffen sein werde.