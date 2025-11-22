Dieser Papa kämpft gegen das Kinderstartgeld-Aus in Bayern

Grub am Forst/München - Oliver Bernt spricht schnell und engagiert, er weiß, welche Botschaft er loswerden will: "Mich hat die Not der Familien motiviert", sagt er. Der 32-Jährige ist Initiator einer Online-Petition , die das Aus für das Kinderstartgeld in Bayern verhindern soll.

Oliver Bernt, Initiator einer Online-Petition, will das Aus des Kinderstartgeldes in Bayern verhindern. © Daniel Vogl/dpa

Der Familienvater aus Grub am Forst in Oberfranken ist persönlich davon betroffen, wenn das von der Staatsregierung angekündigte Geld nun doch nicht kommt. Am 6. September ist Bernts drittes Kind geboren worden - Frederik.

Die bayerische Staatsregierung habe stets die Wahlfreiheit für Familien angepriesen. So hätten er und seine Frau sich entschieden, die Elternzeiten aufzuteilen: Seine Frau, die als Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitet, wollte zwei Jahre nehmen, er vier Monate.

Das Kinderstartgeld hatten sie eigentlich als Überbrückung für die Zeit ohne Elterngeld eingeplant. Zur Familie gehören noch zwei Töchter.

"Viele Familien haben ihre Elternzeiten danach ausgerichtet", sagt Bernt, der als Ausbilder in der Versicherungsbranche arbeitet. Und jetzt, ohne das Geld, könnten die meisten nicht einfach früher in den Job zurück, um wieder Einnahmen zu haben.

Zumal auch die Lebenshaltungskosten stets stiegen, "das merkt man bei jedem Einkauf im Supermarkt". Und einen Betreuungsplatz zu bekommen - das sei ja nochmal ein anderes Thema.