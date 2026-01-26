Schnee legt Schulbetrieb lahm: Viele Kinder in Franken bleiben zu Hause
Von Tizian Gerbing
Nürnberg - Nach starken Schneefällen vor allem in Franken fällt an vielen Schulen am Montag der Präsenzunterricht aus. Die Behörden begründeten die Entscheidung mit nicht sicheren Schulwegen und anhaltenden winterlichen Witterungsverhältnissen.
Betroffen sind unter anderem Stadt und Landkreis Würzburg, Stadt und Landkreis Schweinfurt, Stadt und Landkreis Aschaffenburg, Stadt und Landkreis Fürth sowie Stadt und Landkreis Ansbach.
Auch in den Landkreisen Miltenberg, Main-Spessart, Kitzingen, Haßberge, Roth, Nürnberger Land, Erlangen-Höchstadt, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Weißenburg-Gunzenhausen, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld dürfen die Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Dies gilt ebenso in den Städten Schwabach, Erlangen und Nürnberg.
In vielen Fällen werden Notbetreuungen eingerichtet. Kein Präsenzunterricht bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht ausfällt.
Die Schulleitungen entscheiden eigenständig, ob der Unterricht etwa per Videokonferenz erfolgt oder Arbeitsblätter zu bearbeiten sind.
Nach dem Neuschnee in der Nacht erwartet der Deutsche Wetterdienst für Bayern in den kommenden Tagen etwas mildere Temperaturen und wechselhaftes Wetter.
Titelfoto: NEWS5 / Sven Grundmann