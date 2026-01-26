Frühstück mit Überraschung: Betrunkener US-Soldat in Unterhose verirrt sich ins Altenheim

Grafenwöhr - Ein US-Soldat tauchte am Sonntag plötzlich in einem Pflegeheim im Landkreis Neustadt an der Waldnaab auf – nur in Unterhose und Trikot. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Amerikaner in einem nicht belegten Zimmer, als sie gerade das Frühstück ausgeben wollte.

In einem unbelegten Altenheimzimmer schlief der Soldat seinen Rausch aus. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Der nur mit Unterhose und einem Sporttrikot bekleidete US-Soldat verirrte sich scheinbar betrunken in das Altenheim in der Oberpfalz.

Nach Polizeiangaben war der Mann vermutlich beim Schichtwechsel in das Heim in Grafenwöhr gelangt. Der Soldat wusste es allerdings selbst nicht – und auch das Fehlen seiner restlichen Kleidung konnte der Mann nicht erklären.

Die Polizei prüft nun, ob der Fall mit einem zuvor gemeldeten Kennzeichendiebstahl zusammenhängen könnte.