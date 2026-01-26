Wintereinbruch legt Nordbayern lahm: Räumfahrzeuge stecken fest, Züge fallen aus
Von Tizian Gerbing
Nürnberg - Schneefälle sorgen am Sonntagabend und Montag in Franken für Behinderungen. Die Schüler freut es, die Autofahrer weniger. Was die Polizei dazu sagt und wo es besonders heftig ist.
Auf schnee- und eisglatten Straßen sind vor allem in Franken zahlreiche Menschen verunglückt. Die Polizei meldete einige Verletzte. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Lastwagen blieben hängen oder rutschten über die Straßen. An manchen Schulen entfällt der Präsenzunterricht. Bahnreisende müssen sich auf Einschränkungen einstellen.
In Mittelfranken wurden bei Glätteunfällen nach bisherigen Erkenntnissen neun Menschen leicht verletzt. Bei Herzogenaurach geriet ein Auto in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Wagen zusammen, drei Menschen wurden verletzt.
Auf der A6 rutschte ein Lastwagen in eine Böschung und kippte um. Auf der A9 zwischen Nürnberg-Ost und dem Autobahndreieck Feucht überschlug sich ein Autofahrer mit seinem Wagen. In Happurg kam ein Wagen von der Straße ab und rutschte in den Vorgarten einer Kirche.
Die Deutsche Bahn meldete für den Raum Nürnberg witterungsbedingte Verspätungen und Ausfälle im S-Bahn-Verkehr, auch die Schulen lassen Präsenzunterricht ausfallen. Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH stellte am Morgen den öffentlichen Nahverkehr in der Mainstadt ein.
Räumfahrzeuge kommen nicht durch
In Unterfranken kam es vor allem auf der A3 zwischen Helmstadt und Wertheim zu Unfällen. Mehrfach standen Autos oder Lastwagen quer, der Verkehr stockte. Teilweise kamen auch Räumfahrzeuge nicht mehr durch, wie ein Polizeisprecher sagte. Auf der A3 blieben Lastwagen zudem in beiden Fahrtrichtungen wegen der Steigungen und Gefälle stecken.
Zwischen Altdorf und Oberölsbach in der Oberpfalz rutschte ein Lastwagen in eine Leitplanke.
Auch im Großraum München registrierte die Polizei mehrere Unfälle. Auf der A8 rund um Fürstenfeldbruck wurden mindestens vier Unfälle gezählt.
Auf der A99 zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfeld und dem Autobahndreieck München-Südwest sowie auf der A96 ereigneten sich weitere Unfälle.
