Wintereinbruch legt Nordbayern lahm: Räumfahrzeuge stecken fest, Züge fallen aus

Nürnberg - Schneefälle sorgen am Sonntagabend und Montag in Franken für Behinderungen. Die Schüler freut es, die Autofahrer weniger. Was die Polizei dazu sagt und wo es besonders heftig ist.

Die Straßen sind kaum befahrbar. © NEWS5 / Lars Haubner

Auf schnee- und eisglatten Straßen sind vor allem in Franken zahlreiche Menschen verunglückt. Die Polizei meldete einige Verletzte. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Lastwagen blieben hängen oder rutschten über die Straßen. An manchen Schulen entfällt der Präsenzunterricht. Bahnreisende müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

In Mittelfranken wurden bei Glätteunfällen nach bisherigen Erkenntnissen neun Menschen leicht verletzt. Bei Herzogenaurach geriet ein Auto in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Wagen zusammen, drei Menschen wurden verletzt.

Auf der A6 rutschte ein Lastwagen in eine Böschung und kippte um. Auf der A9 zwischen Nürnberg-Ost und dem Autobahndreieck Feucht überschlug sich ein Autofahrer mit seinem Wagen. In Happurg kam ein Wagen von der Straße ab und rutschte in den Vorgarten einer Kirche.

Die Deutsche Bahn meldete für den Raum Nürnberg witterungsbedingte Verspätungen und Ausfälle im S-Bahn-Verkehr, auch die Schulen lassen Präsenzunterricht ausfallen. Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH stellte am Morgen den öffentlichen Nahverkehr in der Mainstadt ein.