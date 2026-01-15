Schuss im Lidl-Markt! Räuber hält Mitarbeiterin Waffe an den Kopf

Unterhaching - Mit einer Schusswaffe hat ein junger Mann einen Supermarkt in Unterhaching (Landkreis München ) ausgeraubt.

Die Polizei konnte den Mann noch in Tatortnähe festnehmen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der 22-Jährige schoss mindestens einmal in die Luft. Einer Kassiererin der Lidl-Filiale am Grünwalder Weg hielt er die Waffe an den Kopf und forderte Bargeld, wie die Polizei mitteilte

Neben den Einnahmen aus mehreren Kassen forderte er auch Bares aus dem Tresor. Die 50-jährige Kassiererin gab ihm das Geld aus ihrer Kasse.

Danach floh der 22-Jährige - ohne weitere Beute - zu Fuß aus dem Laden. Zum Zeitpunkt des Überfalls, am Mittwoch kurz vor Ladenschluss, sollen auch noch mehrere Kunden in dem Supermarkt gewesen sein.

In der Nähe nahmen Polizisten den Mann fest. Die Beamten fanden bei dem Verdächtigen die Tatwaffe, zwei Magazine gefüllt mit Schreckschussmunition und die Beute.

Die Kassiererin blieb körperlich unverletzt, stand aber unter Schock.