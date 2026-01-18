Schuss in Ingolstadt: Streit zwischen jungen Männern eskaliert

Ingolstadt - Bei einer Rangelei zwischen zwei Männern in Ingolstadt löste sich in der Nacht zum Sonntag ein Schuss aus einer Pistole. Verletzt wurde zwar niemand, die Situation spitzte sich jedoch weiter zu.

Die Polizei stellte die beiden Männer. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa (Symbolfoto)

Vorangegangen war ein Streit. Nach Angaben der Ermittler zückte der 19-Jährige dabei eine Schreckschusswaffe und bedrohte seinen Kontrahenten damit, so die Polizei.

Als der 21-Jährige die Pistole an sich bringen wollte, kam es laut Polizei zu einem Handgemenge, bei dem der Schuss fiel.

Danach habe der Mann mehrmals mit dem Griff der Waffe auf den Kopf des 19-Jährigen geschlagen, hieß es.