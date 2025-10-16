Vermieter greift zu Schusswaffe und Elektroschocker: SEK stürmt Haus in Bayern

Bad Wörishofen - Ein völlig aus dem Ruder gelaufener Streit zwischen einem Vermieter und seinem Mieter hat in Bayerisch-Schwaben einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren an dem Einsatz beteiligt. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, meldete sich am Mittwochnachmittag ein 30-Jähriger bei der Polizei in Bad Wörishofen und sagte, dass er von seinem Vermieter mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Außerdem sei er von ihm mit einem Elektroschocker verletzt worden.

Nach der Anzeigenerstattung wurde der 30-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere seiner Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.

Ein Großaufgebot von Polizisten, darunter auch Spezialeinsatzkräfte, stürmten aufgrund der unklaren Bedrohungslage das Wohnhaus des Tatverdächtigen in Bad Wörishofen und nahmen den 51-Jährigen fest. Dieser wehrte sich bei seiner Festnahme und wurde leicht verletzt.

Bei der Durchsuchung seines Hauses fanden die Beamten mehrere Waffen und stellten sie sicher.