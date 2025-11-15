Horror auf dem Heimweg: Mann mit Sturmhaube und Messer packt junge Frau

Ingolstadt - Eine 24-Jährige hat in Ingolstadt den blanken Horror erlebt: Sie wurde nachts von einem maskierten Mann sexuell motiviert angegriffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen , um den Täter ausfindig zu machen.

Die Polizei in Ingolstadt fahndet nach dem Übergriff nach einem etwa 1,85 Meter großen Mann. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord befand sich die junge Frau am späten Freitagabend auf dem Heimweg von der Goethestraße in die Friedrich-Ebert-Straße.

Um Kurz vor 23.30 Uhr kam ihr ein Mann auf Höhe einer VR-Bankfiliale entgegen. Der Mann trug eine Sturmhaube und hielt ein Taschenmesser in der Hand.

"Im weiteren Verlauf packte er die Frau, zog sie auf eine angrenzende Parkfläche und berührte sie am Gesäß", beschreibt die Polizei den Übergriff.

Die 24-Jährige schrie laut um Hilfe und als es ihr gelang, dem Täter das Messer zu entreißen, ergriff dieser die Flucht in Richtung Körnerstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Frau wurde bei dem Angriff nicht verletzt.