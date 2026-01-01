Silvester in Bayern: "Flammenreich" und mehrere Verletzte

München - Mülleimer, Hecken und ein Fitnessstudio - in der Silvesternacht hat in Bayern einiges gebrannt. Während bei einer großen Silvesterparty auf der Ludwigstraße in München nach Veranstalterangaben um die 10.000 Menschen ohne Zwischenfälle feierten, hatten Feuerwehr und Polizei vielerorts keinen so friedlichen Jahreswechsel.

Einsatzkräfte stellten in Bayern mehrere Jugendliche fest, die mit Raketen und Böller hantierten, obwohl die nur für Erwachsene erlaubt sind. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

Insgesamt sei es trotzdem eher eine gewöhnliche Silvesternacht gewesen, so der Tenor mehrerer Präsidien. Die Münchner Polizei rückte bis zum Morgen zu 680 Einsätzen aus. Als "sehr flammenreich" beschreibt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West die Nacht. In Donauwörth brannten zudem drei Autos.

In Oberbayern Nord seien solche Feuer fast ausschließlich durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Auch Körperverletzungen, Ruhestörungen und Verkehrsunfälle beschäftigten Polizei und Rettungsdienste.

Mehrmals stellten Beamte in der Silvesternacht Kinder fest, die mit Böllern oder Raketen hantierten, die nur für Erwachsene zulässig sind. In Starnberg endete dies für einen 14-Jährigen im Krankenhaus. Der Jugendliche erlitt mittelschwere Handverletzungen beim Zünden einer Rakete. Nach Polizeiangaben versuchte er, den Feuerwerkskörper aus der Hand zu starten. Die Rakete sei dabei noch in seiner Hand explodiert.

Der Jugendliche habe offene Wunden und Verbrennungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen gaben Angehörige dem Jungen die Rakete, obwohl sie ausschließlich von Erwachsene hätte gezündet werden dürfen.