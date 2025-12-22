Sparkassenautomat gesprengt: Polizei schnappt vier Verdächtige nach Flucht

Ehekirchen - Ein Geldautomat der Sparkasse Altbayern im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde am frühen Montagmorgen in die Luft gesprengt. Die Polizei ermittelt.

Die Täter sprengten einen. Geldautomaten der Sparkasse. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Beamten berichteten, machten sich gegen 4.10 Uhr Unbekannte an einem Geldautomaten in Ehekirchen zu schaffen und präparierten ihn mit Sprengstoff.

Anschließend jagten sie den Automaten in die Luft und flüchteten in einem roten Alfa Romeo, Stelvio Quadrifoglio, mit Panoramadach in südliche Richtung.

Laut Polizei war das Fluchtfahrzeug mit einem deutschen Kennzeichen bestückt.

Die Bankfiliale befindet sich auf einem Geschäftsgebäude in der Neuburger Straße 16. Verletzt wurde durch die Sprengung nach bisherigem Stand niemand.