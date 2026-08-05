Stadt nach Blitzeinschlag geteilt: Bahnschranke trennt Anwohner voneinander

Harburg - Nach einem Blitzeinschlag funktionieren in einem schwäbischen Städtchen im Landkreis Donau-Ries die Schranken an zwei Bahnübergängen nicht mehr.

Eine Bahnschranke teilt eine Ortschaft in Schwaben in zwei Hälften. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Ort sei faktisch zweigeteilt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Wemdinger Straße und die Mündlinger Straße sind die einzigen Straßen, die die Westhälfte des Ortes mit der Osthälfte verbinden und nun nicht mehr mit dem Auto passierbar sind.

Für die Anwohner von Harburg bedeutet das im Zweifel einen kilometerlangen Umweg. Laut einem Polizeisprecher war am Morgen die Straßenmeisterei im Einsatz, um eine Umleitung einzurichten.

"Für Fußgänger und Radfahrer besteht die Möglichkeit, die Bahntrasse an der Brünseer Straße über die dortige Unterführung zu queren", so die Polizei.

Bis wann der Schaden behoben ist, sagte der Sprecher nicht. Es könne aber womöglich bis in den Morgen und den Berufsverkehr dauern. Ein Techniker der Deutschen Bahn sei informiert, werde wegen der großen Zahl an Störungen jedoch einige Zeit brauchen. Bis dahin blieben die Schranken geschlossen.