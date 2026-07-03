Stillstand im Berufsverkehr: Nürnberger Straßenbahn fährt nach Hitzeschäden weiterhin nicht

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Die Extremhitze hat in Nürnberg Füllmasse zwischen Schienen und Straße weich wie Kaugummi werden lassen. Die Straßenbahnen werden wohl weiter nicht fahren.

Von Shireen Broszies

Nürnberg - Die Nürnberger Straßenbahnen stehen zum Start in den morgendlichen Berufsverkehr weiterhin still.

Durch die Hitze quoll die Füllmasse zwischen Schienen und Straße nach oben – und legte damit den Betrieb der Straßenbahnen in Nürnberg lahm.
Durch die Hitze quoll die Füllmasse zwischen Schienen und Straße nach oben – und legte damit den Betrieb der Straßenbahnen in Nürnberg lahm.  © Irena Güttel/dpa

Bislang sei noch kein Streckenabschnitt wieder für den Fahrgastbetrieb freigegeben worden, bestätigte eine Sprecherin der Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG).

Sobald die erste Strecke wieder befahren werden könne, werde die VAG darüber informieren.

Weitere Abschnitte sollen anschließend nach und nach folgen.

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In welchem zeitlichen Abstand dies passieren wird, sei derzeit nicht klar, so die Sprecherin.

Die Hitze hatte im mittelfränkischen Nürnberg das Bitumen weich werden lassen, das als Füllmasse zwischen Schienen und Straße dient.

Die zähe Masse hatte sich um die Räder der Bahnen gewickelt und dadurch Schienen und Fahrwerke verschmutzt. Die VAG stellte den Straßenbahnbetrieb daraufhin am Wochenende ein.

Titelfoto: Irena Güttel/dpa

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