Streit in Notunterkunft eskaliert: Mann sticht auf Mitbewohner mit Messer ein

Ingolstadt - Bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft in Ingolstadt ist ein 51-Jähriger mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt worden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben der Polizei wurden die Rettungskräfte am Samstag gegen 14 Uhr vom zuständigen Sicherheitsdienst der Unterkunft am Franziskanerwasser alarmiert.

Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 47-Jährigen, der mit einem Messer bewaffnet war. Erst nach "Androhung von Zwangsmitteln" legte er laut Polizei die Stichwaffe weg.

Kurz darauf erfuhren die Beamten, dass der Mitbewohner des Angreifers durch einen Messerstich erheblich verletzt worden war.

Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und noch in der Nacht auf Sonntag notoperiert. Den Angaben zufolge befindet er sich außer Lebensgefahr.