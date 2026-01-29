Sturz auf vereister Straße endet tödlich: Dachauer (68) stirbt trotz Rettungsversuch

Dachau - Ein 68-Jähriger ist am Mittwochvormittag in der Dachauer Altstadt nach einem Sturz auf einer vereisten Fläche verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war er auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als er den Halt verlor.

Trotz Reanimation verstarb der 68-Jährige. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Eine Passantin entdeckte den am Boden liegenden Dachauer gegen 11 Uhr und half ihm zunächst auf.

Während sie den Rettungsdienst verständigte, verschlechterte sich sein Zustand plötzlich rapide.

Ein weiterer Passant – ein Mitglied der Feuerwehr – leitete sofort Erste Hilfe und begann bei dem inzwischen bewusstlosen 68-Jährigen mit der Reanimation.



Der alarmierte Notarzt setzte die Wiederbelebungsmaßnahmen auf dem Weg in das Krankenhaus fort, wo der Gestürzte den Angaben zufolge jedoch kurze Zeit später verstarb.