Schüsse auf SEK-Beamte: Verdächtige in U-Haft, Polizei sucht nach Patronen

Absberg/Weißenburg in Bayern - Nach einer Verfolgungsfahrt in der fränkischen Provinz und Schüssen auf ein Spezialeinsatzkommando (SEK) will die Polizei die Strecke absuchen. Am Donnerstagvormittag werden Beamte der Bereitschaftspolizei dort vor allem nach den Patronenhülsen suchen.

Die Polizei sucht nach Patronenhülsen. © NEWS5 / Lars Haubner

Die Hülsen "brauchen wir", sagte ein Sprecher. Außerdem solle eine Anwohnerbefragung durchgeführt werden.

Zwei der Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Ansbach habe Haftbefehle gegen die beiden Männer erlassen, teilte die Polizei mit. Dem 24-jährigen Beifahrer und mutmaßlichen Schützen werde versuchter Totschlag vorgeworfen, dem 23-jährigen Fahrer Beihilfe zum versuchten Totschlag.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Beifahrer drei bis fünf Schüsse abgegeben. Mindestens einer traf ein Polizeifahrzeug. Der Mann habe sich nach Ende der Verfolgungsjagd der Polizei ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.



Der Fahrer des Wagens habe versucht, sich gegen seine Festnahme zu wehren, und Widerstand geleistet. Gegen beide beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.