Tempo 200, rote Ampeln, Crystal Meth: Polizei jagt Drogen-Raser durch Nordbayern

Ebersdorf/Naila - Ein Autofahrer hat sich in Oberfranken über eine Strecke von mehr als 50 Kilometern eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Die Polizei will nachts einen Wagen auf der A73 kontrollieren. Doch der Fahrer rast mit teils mehr als Tempo 200 davon. Bei seiner Festnahme stellen die Beamten noch weitere mutmaßliche Vergehen fest. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der 32-Jährige sei auf seiner Flucht mit teils über 200 Kilometern pro Stunde auf Bundesstraßen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Beamte wollten den Mann in seinem Audi RS 4 (rund 450 PS) laut Polizei am späten Dienstagabend gegen 23.15 Uhr auf der Autobahn 73 nahe Ebersdorf (Landkreis Coburg) kontrollieren.

Statt anzuhalten, habe der Mann jedoch beschleunigt und sei mit hohem Tempo über die Bundesstraßen 303 und 173 geflüchtet. Dabei habe er mehrere rote Ampeln überfahren.

Bei Naila (Landkreis Hof) konnte die Polizei den Wagen in einer "koordinierten Aktion" stoppen und den Fahrer festnehmen.