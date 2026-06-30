Noch vor dem Ende des Tankrabatts: Sprit wird teils 33 Cent teurer

Nürnberg - Am 1. Juli läuft der zur Entlastung Anfang Mai eingeführte Tankrabatt offiziell aus. Dadurch steigen die Preise wieder um rund 17 Cent – an den Zapfsäulen bekommen Autofahrer die Erhöhung jedoch bereits einen Tag zuvor zu spüren.

Bereits vor Ende des Tankrabatts steigen die Preise an. © Lars Haubner/NEWS5

Am Dienstag zeigten sich bereits lange Schlangen vor den Tankstellen in Nürnberg. Jeder möchte den Rabatt noch einmal nutzen und seinen Wagen volltanken.

Doch wer nach 12 Uhr kam, musste bereits in den sauren Apfel beißen: An manchen Tankstellen stiegen die Preise für Super um 30 Cent, für Diesel sogar um 33 Cent.

Wie entwickeln sich die Preise an der Zapfsäule nun weiter? Die Verbraucherzentralen mahnen die Mineralölbranche, keine überhöhten Preissprünge vorzunehmen, so "tagesschau".

Die Vorsitzende des Bundesverbands, Ramona Pop, betonte: "Das Ende des Tankrabatts darf nicht zum Startschuss für Extragewinne werden."