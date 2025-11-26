15-Jährige von Auto gerammt und über Zaun geschleudert - Fahrer haut ab!

Fürth - Ein 15-jähriges Mädchen wurde in Fürth von einem Auto erfasst. Der Fahrer machte sich aus dem Staub, ohne zu helfen.

Die Jugendliche wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Dienstagnachmittag in Fürth-Stadeln. Ein blauer Opel Meriva mit Erlanger Zulassung fuhr dort gegen 12.15 Uhr auf der Fritz-Erler-Straße in Richtung Herbolzhofer Straße.

Aus noch unklarer Ursache kam das Auto von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Gehweg. Dort lief gerade die 15-Jährige. Sie wurde von hinten vom Opel gerammt und über einen Gartenzaun geschleudert. Erst nach mehreren Metern schlug sie auf einer Rasenfläche auf, so die Polizei. Sie kam mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus.

Der Fahrer fuhr zuerst einige Meter weiter und stieg dann aus, um zur Unfallstelle zurückzulaufen. Schließlich setzte er jedoch seine Fahrt fort, ohne dem Mädchen zu helfen.

Polizisten konnten den Halter des Opels ermitteln und suchten ihn an seiner Wohnadresse auf. Dort kam ihnen der 28-jährige Unfallfahrer (nicht der Halter des Autos) mit einer Flasche Alkohol in der Hand entgegen. Es wurde daher eine Blutabnahme angeordnet.