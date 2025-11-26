Testfahrt mit Mietwagen außer Kontrolle: Drei Verletzte und enormer Schaden

Vaterstetten - Eine rasante Testfahrt mit einem E-Mietwagen auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) hat in einem Unfall mit rund 100.000 Euro Schaden und drei Leichtverletzten geendet.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall auf einem Parkplatz in Oberbayern. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein 24-Jähriger fuhr laut Polizei am Dienstagabend mit dem hochmotorisierten Elektrowagen deutlich zu schnell über das Gelände, als er mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammenstieß.

Die Wucht des Zusammenpralls schleuderte den Wagen einer 51-jährigen Fahrerin und ihres 53-jährigen Ehemanns zur Seite. Beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Mietwagen ließ sich damit jedoch nicht stoppen: Er fuhr über einen Grünstreifen, riss Schildpfosten um und prallte schließlich über eine Hecke hinweg gegen einen abgestellten Wagen.

Während der junge Fahrer unverletzt blieb, erlitt sein 29-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt.