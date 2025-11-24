Glatteis-Drama in Bayern: Mindestens drei Menschen sterben bei Unfall auf Autobahn

Maxhütte-Haidhof - Der Wetterdienst hatte vor glatten Straßen gewarnt: Bei einem Unfall auf der Autobahn 93 in Bayern sind mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden.

In der Oberpfalz kollidieren auf der rutschigen Autobahn 93 mehrere Fahrzeuge. Mindestens drei Menschen sterben. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Nach bisherigen Polizeierkenntnissen waren zwei Lastwagen und ein Auto in den Unfall am frühen Montagmorgen bei Maxhütte-Haidhof in der Oberpfalz verwickelt.

Die Unfallursache war zunächst unklar, laut Polizei war es auf der Autobahn wetterbedingt glatt.

Ein Polizeisprecher berichtete am Morgen von zwei lebensgefährlich Verletzten. Zudem gebe es mehrere leicht- bis mittelschwer verletzte Menschen. Zur Identität der Unfallopfer konnte er zunächst nichts sagen. Ein Gutachter sei zur Klärung der Unfallursache vor Ort.

Womöglich gebe es weitere beteiligte Fahrzeuge, dies sei aber noch nicht sicher. Mindestens ein weiterer Lastwagen und ein Auto könnten in den Unfall verwickelt sein, dies müsse aber noch ermittelt werden.

Die Autobahn nördlich von Regensburg wurde nach dem Unfall zwischen 2 und 3 Uhr morgens in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt.

Dies werde auch noch mehrere Stunden so bleiben, sagte der Sprecher. Umleitungen seien eingerichtet worden, aber diese seien schon überlastet.