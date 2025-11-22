Junge (13) schwer verletzt: Auto schleudert ihn auf die Straße

Poing - Am Freitagabend wurde gegen 19.40 Uhr ein 13-Jähriger aus dem oberbayerischen Landkreis Ebersberg von einem Auto angefahren. Der Junge war zu Fuß unterwegs und verletzte sich schwer.

Der Junge musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Jugendliche überquerte Polizeiangaben zufolge in den Abendstunden die Gruber Straße in Poing, als das Auto ihn frontal erfasste.

Der Junge wurde dabei auf die Straße geschleudert.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 13-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der 18 Jahre alte Autofahrer erlitt laut Polizeiangaben einen Schock.