Junge (13) schwer verletzt: Auto schleudert ihn auf die Straße
Von Lena Brandner
Poing - Am Freitagabend wurde gegen 19.40 Uhr ein 13-Jähriger aus dem oberbayerischen Landkreis Ebersberg von einem Auto angefahren. Der Junge war zu Fuß unterwegs und verletzte sich schwer.
Der Jugendliche überquerte Polizeiangaben zufolge in den Abendstunden die Gruber Straße in Poing, als das Auto ihn frontal erfasste.
Der Junge wurde dabei auf die Straße geschleudert.
Ein Rettungshubschrauber brachte den 13-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.
Der 18 Jahre alte Autofahrer erlitt laut Polizeiangaben einen Schock.
Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll nun helfen, die genaue Ursache des Zusammenstoßes zu klären.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa