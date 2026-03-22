16-Jähriger fährt ohne Führerschein: Auto überschlägt sich, mehrere Schwerverletzte

Schrobenhausen - Bei einer nächtlichen Spritztour ohne Führerschein mit dem Auto des Großvaters haben sich ein 16-Jähriger und seine beiden gleichaltrigen Mitfahrer im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen teils schwer verletzt.

Zwei Jugendliche wurden in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. © 123rf/Christian Horz

Das Auto, das der Jugendliche ohne Erlaubnis des Großvaters genommen hatte, überschlug sich am Sonntagmorgen gegen 2.25 Uhr kurz vor dem Ortseingang von Aresing, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer sowie ein Mitfahrer erlitten demnach schwere Verletzungen und wurden in der Nacht ins Krankenhaus gebracht.

Der zweite Mitfahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Der 16 Jahre alte Schüler hatte sich unerlaubt Zugang zu dem Schlüssel und dem Golf seines Opas verschafft.

Einen Führerschein hatte der Jugendliche nicht und laut Polizei hatte er auch noch keine Fahrstunden genommen.

Einen konkreten Auslöser für den Kontrollverlust über das Fahrzeug nannte die Polizei nicht. Der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen und habe sich im angrenzenden Acker überschlagen.