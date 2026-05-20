17-Jährige angefahren und abgehauen: Polizei fahndet nach Schnurrbart-Mann
Nürnberg - Ein 17 Jahre altes Mädchen ist am Dienstagnachmittag im Nürnberger Westen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Fahrer floh vom Unfallort.
Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr an der Kreuzung Leyher Straße/Sigmundstraße.
Die Schülerin ging an einer Fußgängerampel über die Leyher Straße, als ein schwarzes Auto sie erfasste.
"Die Fußgängerin stürzte zu Boden. Der Fahrer hupte und setzte seine Fahrt trotz des Unfalls stadteinwärts fort", berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.
"Die Fußgängerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten."
Um welches Fabrikat oder Modell es sich bei dem Auto handelte, ist nicht klar. Die Polizei fahndet nach einem männlichen Fahrer.
Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hat dunkle Haare, eine schlanke Statur und trägt einen Schnurrbart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/6583-1530 zu melden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa