17-Jährige angefahren und abgehauen: Polizei fahndet nach Schnurrbart-Mann

Nürnberg - Ein 17 Jahre altes Mädchen ist am Dienstagnachmittag im Nürnberger Westen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Fahrer floh vom Unfallort.

Nach dem Unfall, bei dem eine Schülerin verletzt wurde, fahndet die Polizei nach einem 20 bis 30 Jahre alten Mann mit Schnurrbart. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr an der Kreuzung Leyher Straße/Sigmundstraße.

Die Schülerin ging an einer Fußgängerampel über die Leyher Straße, als ein schwarzes Auto sie erfasste.

"Die Fußgängerin stürzte zu Boden. Der Fahrer hupte und setzte seine Fahrt trotz des Unfalls stadteinwärts fort", berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

"Die Fußgängerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten."

Um welches Fabrikat oder Modell es sich bei dem Auto handelte, ist nicht klar. Die Polizei fahndet nach einem männlichen Fahrer.