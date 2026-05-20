Stromüberschlag an Oberleitung: Zwei Bahnmitarbeiter bei Unfall verletzt

Augsburg - In der Dienstagnacht sind bei Arbeiten auf dem Augsburger Hauptbahnhof zwei Bahnangestellte durch einen Stromüberschlag teils schwer verletzt worden.

Die beiden verletzten Bahnmitarbeiter wurden in ein Klinikum eingeliefert. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 23.20 Uhr im Gleisbereich.

Die beiden Kollegen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Arbeitskorb und führten Tätigkeiten an der Oberleitung durch.

"Trotz Sicherheitsmaßnahmen kam es (...) zu einem Stromüberschlag mit Lichtbogen. Hierbei erlitt ein Mitarbeiter der DB, ein 51-jähriger Russe, schwere Verbrennungen am Arm", teilte die Bundespolizeidirektion München am Mittwoch mit.

"Der zweite Mitarbeiter, ein 26-jähriger Deutscher, rettete sich durch einen Sprung aus dem Arbeitskorb in etwa vier Metern Höhe."

Er zog sich dabei an beiden Beinen Verletzungen zu. Der Rettungsdienst konnte die beiden erst versorgen, nachdem die Strecke am Unfallort vom Strom getrennt wurde.