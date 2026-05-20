Traktor kippt um kracht auf Mann: 69-Jähriger stirbt bei Waldarbeiten, Kripo ermittelt

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Ein 69-Jähriger wurde am späten Dienstagnachmittag bei Waldarbeiten im Landkreis Ansbach von einem Traktor eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Von Marco Schimpfhauser

Arberg - Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ist am Dienstagnachmittag ein Mann bei Waldarbeiten bei einem Unfall tödlich verletzt worden.

Bei Holzfällarbeiten im Arberger Gemeindeteil Großlellenfeld ist am Dienstag ein 69-Jähriger unter seinem Traktor begraben und tödlich verletzt worden. (Symbolfoto)
Bei Holzfällarbeiten im Arberger Gemeindeteil Großlellenfeld ist am Dienstag ein 69-Jähriger unter seinem Traktor begraben und tödlich verletzt worden. (Symbolfoto)  © 123rf.com/victority

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Der Mann war zu diesem Zeitpunkt in einem Waldstück im Bereich des Gemeindeteils Großlellenfeld mit Holzfällarbeiten beschäftigt.

"Im Zuge der Rückearbeiten mit dem Frontlader kippte der Traktor auf dem unebenen Gelände um und begrub den Mann unter sich", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mit.

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"Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Landkreis Ansbach sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes eilten zur Unfallstelle."

Als "Rückearbeiten" bezeichnet man den Transport von gefällten Bäumen meist aus dem Gelände an entsprechend befestigte Fahrbahnen.

Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen der Einsatzkräfte verstarb der 69-Jährige noch an der Unfallstelle. Beamte aus mehreren Dienststellen waren an dem Einsatz beteiligt.

Titelfoto: 123rf.com/victority

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