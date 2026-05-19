Tragödie in Nürnberg: Junger Mann wird von Lkw erfasst und stirbt

Nürnberg - Ein 23 Jahre alter Mann ist im Nürnberger Norden bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der junge Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, war der 23-Jährige am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr zu Fuß unterwegs und geriet aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn der Erlanger Straße.

Ein Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den jungen Mann.

Der 23-Jährige wurde bei der Kollision lebensgefährlich verletzt. Notärzte versorgten ihn noch vor Ort. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

"Trotz sofortiger intensivmedizinischer Behandlung erlag der Mann seinen Verletzungen", erklärte die Polizei.