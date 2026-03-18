26-Jähriger gerät in Gegenverkehr: Frau (†60) stirbt an Unfallstelle
Von Michael Donhauser
Aschaffenburg - Eine 60 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B8 in der Nähe von Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) ums Leben gekommen.
Ein 26 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen aus bisher noch nicht geklärter Ursache gegen 16.20 Uhr in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto der Frau kollidiert.
Die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei in Würzburg mit. Ihr Beifahrer sowie der 26-Jährige seien schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.
Titelfoto: Ralf Hettler