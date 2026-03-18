26-Jähriger gerät in Gegenverkehr: Frau (†60) stirbt an Unfallstelle

Bei einem Unfall auf der B8 im Landkreis Aschaffenburg ist eine 60-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen.Zwei weiter Personen erlitten schwere Verletungen.

Von Michael Donhauser

Aschaffenburg - Eine 60 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B8 in der Nähe von Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) ums Leben gekommen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. © Ralf Hettler Ein 26 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen aus bisher noch nicht geklärter Ursache gegen 16.20 Uhr in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto der Frau kollidiert.