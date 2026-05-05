Rotlicht missachtet: Teenager kracht mit Roller in Güterzug – 17-jähriger Beifahrer stirbt

Geisenhausen - Ein 17-Jähriger ist am Montagabend im Landkreis Landshut mit seinem Motorroller mit einem Güterzug kollidiert. Sein ebenfalls 17 Jahre alter Mitfahrer kam bei dem Zusammenstoß ums Leben.

Für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Der Fahrer selbst sei schwerst verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Jugendliche mit seinem Motorroller am Montagabend einen unbeschrankten Bahnübergang trotz Rotlichts überquert haben. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Zug. Der Beifahrer erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Hinter den beiden Jugendlichen war nach Polizeiangaben ein 15-Jähriger auf einem Mofa gefahren.