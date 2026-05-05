Überholmanöver endet mit schweren Verletzungen: 21-Jähriger kollidiert frontal mit Lastwagen
Von Jana Renkert
Eggenfelden - Ein 21-Jähriger ist am Montagabend beim Überholen im Landkreis Rottal-Inn in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Demnach hatte der Autofahrer beim Überholvorgang den entgegenkommenden Lkw übersehen, so die Polizei.
Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Wagen des 21-Jährigen anschließend noch gegen das Auto einer 58-Jährigen, die er hatte überholen wollen. Die Fahrerin und ihre 60 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Der schwer verletzte Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Lastwagen-Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.
Die Bundesstraße war mehr als vier Stunden lang gesperrt.
Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 100.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)