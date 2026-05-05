Überholmanöver endet mit schweren Verletzungen: 21-Jähriger kollidiert frontal mit Lastwagen

Eggenfelden - Ein 21-Jähriger ist am Montagabend beim Überholen im Landkreis Rottal-Inn in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei kümmerte sich um die Aufnahme des Unfalls. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Demnach hatte der Autofahrer beim Überholvorgang den entgegenkommenden Lkw übersehen, so die Polizei.

Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Wagen des 21-Jährigen anschließend noch gegen das Auto einer 58-Jährigen, die er hatte überholen wollen. Die Fahrerin und ihre 60 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der schwer verletzte Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Lastwagen-Fahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.

Die Bundesstraße war mehr als vier Stunden lang gesperrt.