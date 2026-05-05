Auto gerät auf Gegenspur: Rettungshubschrauber bringt schwer verletzten Mann in Klinik
Söchtenau - Am Montagmorgen war ein 38-jähriger Rosenheimer mit seinem 45-jährigen Kumpel Richtung Norden unterwegs. Plötzlich geriet der Fahrer nach links von seiner Spur ab – genau in dem Moment kam ihm eine 47-Jährige aus Eggstätt entgegen.
Dann ein heftiger Knall: Die Frau krachte mit der Front ihres Autos in die rechte Seite des Wagens des 38-Jährigen, so die Polizei in Rosenheim.
Der 45-jährige Beifahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Dort kämpfen die Ärzte weiter um sein Leben. Die 47-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, ist aber nach aktuellem Stand außer Lebensgefahr. Der 38-jährige Fahrer kam mit leichteren bis mittelschweren Verletzungen davon und wird ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro. Beide Auto-Wracks wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.
Die Feuerwehr Söchtenau war schnell vor Ort, kümmerte sich um die Verletzten, regelte den Verkehr und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.
Gegen den 38-Jährigen wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa (Symbolbild)