Auto gerät auf Gegenspur: Rettungshubschrauber bringt schwer verletzten Mann in Klinik

Söchtenau - Am Montagmorgen war ein 38-jähriger Rosenheimer mit seinem 45-jährigen Kumpel Richtung Norden unterwegs. Plötzlich geriet der Fahrer nach links von seiner Spur ab – genau in dem Moment kam ihm eine 47-Jährige aus Eggstätt entgegen.

Der Beifahrer musste per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Dann ein heftiger Knall: Die Frau krachte mit der Front ihres Autos in die rechte Seite des Wagens des 38-Jährigen, so die Polizei in Rosenheim.

Der 45-jährige Beifahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Dort kämpfen die Ärzte weiter um sein Leben. Die 47-jährige Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, ist aber nach aktuellem Stand außer Lebensgefahr. Der 38-jährige Fahrer kam mit leichteren bis mittelschweren Verletzungen davon und wird ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro. Beide Auto-Wracks wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.