49 Unfälle in einer Nacht: Glatteis legt Verkehr in der Oberpfalz lahm

Velburg - 49 Unfälle sind laut Polizei zwischen Sonntagabend und Montagfrüh wegen Glätte in der Oberpfalz passiert. Insgesamt hätten sich bei den Unfällen zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt.

Die Polizei hatte am Montag alle Hände voll zu tun. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)

Die Unfälle ereigneten sich zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 8.45 Uhr. Sieben Fahrzeuge seien liegen geblieben, teilte die Polizei mit.

Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz verletzten sich bei einem Zusammenstoß gegen 6 Uhr auf der A3 Richtung Nürnberg am Morgen demnach ein 47-Jähriger und eine 18-Jährige schwer.

Ein Lkw sei auf das Auto der beiden Schwerverletzten aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ursache war demzufolge zunächst unbekannt, die Polizei ging jedoch von Glatteis aus.