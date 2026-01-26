49 Unfälle in einer Nacht: Glatteis legt Verkehr in der Oberpfalz lahm
Von Annkathrin Stich
Velburg - 49 Unfälle sind laut Polizei zwischen Sonntagabend und Montagfrüh wegen Glätte in der Oberpfalz passiert. Insgesamt hätten sich bei den Unfällen zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt.
Die Unfälle ereigneten sich zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 8.45 Uhr. Sieben Fahrzeuge seien liegen geblieben, teilte die Polizei mit.
Im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz verletzten sich bei einem Zusammenstoß gegen 6 Uhr auf der A3 Richtung Nürnberg am Morgen demnach ein 47-Jähriger und eine 18-Jährige schwer.
Ein Lkw sei auf das Auto der beiden Schwerverletzten aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ursache war demzufolge zunächst unbekannt, die Polizei ging jedoch von Glatteis aus.
Weil die Umleitungsstraßen verschneit gewesen seien, sei der Verkehr links an der Unfallstelle bei Velburg vorbeigeleitet worden, so die Sprecherin. Der Verkehr staute sich laut Sprecherin ein bis zwei Anschlussstellen zurück.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)