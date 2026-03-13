Mercedes-SUV erfasst Sechsjährigen und verletzt ihn schwer
Landkreis Würzburg - Im unterfränkischen Rimpar wurde am Freitagnachmittag ein sechs Jahre alter Junge von einem Mercedes-SUV angefahren und schwer verletzt.
Wie ein Sprecher der Polizei schilderte, wollte das Kind gegen 15.50 Uhr zu Fuß die Kettelerstraße überqueren. Als der Kleine die Fahrbahn betreten hatte, wurde er aus noch ungeklärter Ursache von dem Mercedes eines 41-jährigen Fahrers erfasst und blieb anschließend schwer verletzt auf der Straße liegen.
Schon kurz darauf war der verständigte Notarzt vor Ort und behandelte den Sechsjährigen. Dann brachte der Rettungsdienst den Jungen in eine nahe gelegene Klinik. Entgegen der ersten Einschätzungen schwebt das Kind laut dem Polizeisprecher aber nicht in Lebensgefahr.
Für den Abtransport des Jungen und die Unfallaufnahme wurde die Kettelerstraße vorübergehend voll gesperrt. Die Angehörigen des Sechsjährigen wurden vor Ort vom Rettungsdienst und einem Kriseninterventionsteam betreut.
Mittlerweile hat die Polizei die Ermittlungen der genauen Ursache des Unfalls aufgenommen, bei denen sie von einem Gutachter unterstützt wird.
Titelfoto: NEWS5/Pascal Höfig