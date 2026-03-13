Mercedes-SUV erfasst Sechsjährigen und verletzt ihn schwer

Landkreis Würzburg - Im unterfränkischen Rimpar wurde am Freitagnachmittag ein sechs Jahre alter Junge von einem Mercedes-SUV angefahren und schwer verletzt.

Als der Junge die Straße überqueren wollte, wurde er von dem Mercedes-SUV erfasst. © NEWS5/Pascal Höfig

Wie ein Sprecher der Polizei schilderte, wollte das Kind gegen 15.50 Uhr zu Fuß die Kettelerstraße überqueren. Als der Kleine die Fahrbahn betreten hatte, wurde er aus noch ungeklärter Ursache von dem Mercedes eines 41-jährigen Fahrers erfasst und blieb anschließend schwer verletzt auf der Straße liegen.

Schon kurz darauf war der verständigte Notarzt vor Ort und behandelte den Sechsjährigen. Dann brachte der Rettungsdienst den Jungen in eine nahe gelegene Klinik. Entgegen der ersten Einschätzungen schwebt das Kind laut dem Polizeisprecher aber nicht in Lebensgefahr.