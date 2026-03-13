Frontal-Crash mit Lastwagen: Junge Frau stirbt bei Autounfall

Hollfeld - Im mittelfränkischen Landkreis Bayreuth ist am Freitagvormittag eine junge Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt.

Bei dem Frontalunfall ist die junge Fahrerin eines Skoda ums Leben gekommen. Zwei weitere Fahrer wurden verletzt. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Hollfeld und Plankenfels.

"Im Bereich der Abfahrt nach Stechendorf kollidierten zunächst aus bislang unklaren Gründen ein Lastwagen und ein entgegenkommender Skoda", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken gegen Mittag mit.

Der Skoda der 23 Jahre alten Fahrerin prallte im Verlauf noch mit einem Volkswagen zusammen.

"Beim Eintreffen haben wir dann festgestellt, dass die Person verstorben ist", so Matthias Albert, Kreisbrandmeister im Landkreis Bayreuth, über die 23-Jährige.

Der 33 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde – ebenso wie die 36 Jahre alte VW-Fahrerin – leicht verletzt.