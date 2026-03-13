Frontal-Crash mit Lastwagen: Junge Frau stirbt bei Autounfall
Hollfeld - Im mittelfränkischen Landkreis Bayreuth ist am Freitagvormittag eine junge Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt.
Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Hollfeld und Plankenfels.
"Im Bereich der Abfahrt nach Stechendorf kollidierten zunächst aus bislang unklaren Gründen ein Lastwagen und ein entgegenkommender Skoda", teilte das Polizeipräsidium Oberfranken gegen Mittag mit.
Der Skoda der 23 Jahre alten Fahrerin prallte im Verlauf noch mit einem Volkswagen zusammen.
"Beim Eintreffen haben wir dann festgestellt, dass die Person verstorben ist", so Matthias Albert, Kreisbrandmeister im Landkreis Bayreuth, über die 23-Jährige.
Der 33 Jahre alte Fahrer des Lastwagens wurde – ebenso wie die 36 Jahre alte VW-Fahrerin – leicht verletzt.
Im VW befand sich noch der vier Jahre alte Sohn der Fahrerin. Das Kind konnte unverletzt den Wagen verlassen. Die Polizei ermittelt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Sachschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt wird.
Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach