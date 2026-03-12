Abgesägter Ast trifft Leiter: Mann fällt zehn Meter in die Tiefe
Windorf - Ein Mann ist bei Baumschneidearbeiten im Landkreis Passau von einer Leiter aus zehn Meter Höhe gestürzt.
Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 9 Uhr in einem privaten Garten in Windorf, wie die Polizei mitteilte.
Der 69-Jährige arbeitete in zehn Metern Höhe auf einer Leiter an einer Birke. Als ein abgesägter Ast zu Boden fiel, traf er die Leiter. Dadurch verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe.
Seine Ehefrau und die Tochter arbeiteten ebenfalls im Garten und bekamen alles mit.
Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen, so die Einsatzkräfte. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
