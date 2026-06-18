6-Meter-Sturz auf Baustelle: Mann bricht durch Dach und fällt auf Gabelstapler

Igensdorf - Ein Spaziergang auf sanierungsbedürftigen Dachplatten endet im Krankenhaus: Ein 59-Jähriger ist auf einer Baustelle in Oberfranken durch ein Dach gebrochen und knapp sechs Meter tief gefallen.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Nach Polizeiangaben verletzte er sich bei dem Unfall am Mittwochnachmittag in Mittelrüsselbach, einem Gemeindeteil von Igensdorf (Kreis Forchheim), schwer.

Demnach besuchte der Mann die Baustelle eines Freundes. Laut Polizei lief er auf dem Dach, um sich alte, dort verlegte Eternit-Betonfaserplatten anzuschauen.

An einer brüchigen Stelle sei der 59-Jährige eingebrochen und erst auf einen Gabelstapler und dann auf den Betonboden gefallen. Der Gabelstapler habe den Sturz "abgemildert".