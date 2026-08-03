03.08.2026 12:18 Junge (3) läuft plötzlich auf die Straße: Autofahrer kann nicht mehr bremsen

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Ein kleiner Junge rennt in Gutenstetten in Mittelfranken auf die Straße. Eine 71-jährige Autofahrerin kann nicht mehr bremsen.

Von Jule Meck Gutenstetten - Ein dreijähriger Junge ist in Gutenstetten (Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Der Junge soll am Sonntagnachmittag plötzlich vor das Auto eines 71-Jährigen auf die Straße gerannt sein, teilte die Polizei mit. Der Dreijährige erlitt mehrere Brüche. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr mehr, so die Beamten am Montag. Ein Gutachter wurde nach Polizeiangaben zur Klärung des Unfallgeschehens beauftragt.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa