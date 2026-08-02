Warnrufe halfen nichts: 16-Jähriger ohne Führerschein kracht mit Motorrad in Pferd

Scheyern - Ohne Führerschein und Versicherung: Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einem Feldweg bei Scheyern im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit einem Pferd zusammengestoßen.

Die Reiterinnen versuchten, den Teenager zu warnen – vergeblich. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche ohne gültige Fahrerlaubnis für die Maschine unterwegs.

Demnach führten zwei Reiterinnen ihre Pferde am Samstagabend auf einem Feldweg aus, als sich der Motorradfahrer näherte. Obwohl die Frauen mit Rufen auf sich aufmerksam machten, soll der 16-Jährige seine Geschwindigkeit nicht reduziert haben.

Die Pferde erschraken, woraufhin der Jugendliche mit den Hinterläufen eines Tieres kollidiert sein soll. Das Pferd erlitt eine Platzwunde. Der Motorradfahrer stürzte, blieb jedoch unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 16-Jährige keinen gültigen Führerschein für das Motorrad besaß. Zudem war die 125er-Maschine weder zugelassen noch versichert. Der Jugendliche habe zunächst falsche Personalien angegeben.