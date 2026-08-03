Nicht angeschnallt: Auto überschlägt sich, Fahrer lebensgefährlich verletzt

Teuschnitz - Ein Mann ist bei Teuschnitz (Landkreis Kronach) mit seinem Auto von der Straße abgekommen: Der Wagen überschlug sich in einem Waldstück, der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Oberfranken. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Auto kam auf dem Dach zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Der 55-jährige Fahrer war nach dem Unfall gegen 4.45 Uhr zunächst kaum ansprechbar.

Die Feuerwehr befreite ihn demnach am frühen Morgen aus seinem Auto. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann nicht angeschnallt gewesen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ein Zeuge beobachtete, wie das Auto ins Gebüsch fuhr und wählte laut Polizeiangaben daraufhin den Notruf. Mit einer Taschenlampe habe er das Fahrzeug im Dickicht gesucht und rund zehn Meter neben der Straße gefunden.