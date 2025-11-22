800-Kilo-Stein klemmt Arbeiter ein: Beine schwer verletzt

Lichtenfels - Auf einem Firmengelände in Lichtenfels in Oberfranken wurde ein Mann bei einem Betriebsunfall schwer verletzt.

Der Arbeiter wurde von einem Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Nach Angaben der Polizei versuchte ein 45-Jähriger am Freitag gemeinsam mit einem Kollegen, einen rund 800 Kilogramm schweren Steinblock zu manövrieren.

Dieser hing an einem Gabelstapler und begann während des Transports zu schwingen.

Dabei wurde der 45-Jährige zwischen dem Stapler und dem Stein eingeklemmt. Er erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen an beiden Beinen.