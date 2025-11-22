Tödlicher Unfall bei Winterwetter: Ford kracht frontal in Audi
Teisendorf - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Berchtesgadener Land kam eine Frau ums Leben, fünf weitere Menschen wurden verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, fuhren zwei Einheimische mit ihrem Ford Fiesta am Freitag gegen 18 Uhr bei winterlichen Verhältnissen B304 in Richtung Traunstein.
Auf Höhe des Weiler "Wiesmühl" kam das Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links und geriet in den Gegenverkehr.
Dort stieß es frontal mit einem entgegenkommendem Audi zusammen, in dem vier Traunsteiner saßen.
"Ersthelfer, darunter drei junge Feuerwehrmänner aus Anger und Piding, die privat im Bus unterwegs waren, leisteten Erste Hilfe, begannen mit Wiederbelebungsversuchen und setzten die Rettungskette in Gang", teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.
Schwerer Unfall bei winterlichen Verhältnissen nahe Teisendorf
Alle Beteiligten wurden verletzt. Eine Mitfahrerin im Audi verstarb nach erfolgloser Reanimation vor Ort. Die anderen fünf Beteiligten kamen in verschiedene Krankenhäuser nach Bad Reichenhall, Traunstein und Salzburg.
An den Autos entstand ein Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Ob die schneeglatte Fahrbahn eine Rolle gespielt hat, muss noch geklärt werden. Die Bundesstraße blieb am Abend beidseitig gesperrt.
Titelfoto: BRK - Kreisverband Berchtesgaden