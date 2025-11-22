Tödlicher Unfall bei Winterwetter: Ford kracht frontal in Audi

Teisendorf - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Berchtesgadener Land kam eine Frau ums Leben, fünf weitere Menschen wurden verletzt.

An den Autos entstand durch den Aufprall ein Totalschaden. © BRK - Kreisverband Berchtesgaden

Wie die Polizei mitteilte, fuhren zwei Einheimische mit ihrem Ford Fiesta am Freitag gegen 18 Uhr bei winterlichen Verhältnissen B304 in Richtung Traunstein.

Auf Höhe des Weiler "Wiesmühl" kam das Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links und geriet in den Gegenverkehr.

Dort stieß es frontal mit einem entgegenkommendem Audi zusammen, in dem vier Traunsteiner saßen.

"Ersthelfer, darunter drei junge Feuerwehrmänner aus Anger und Piding, die privat im Bus unterwegs waren, leisteten Erste Hilfe, begannen mit Wiederbelebungsversuchen und setzten die Rettungskette in Gang", teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.