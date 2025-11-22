Mit Sommerreifen? Audi überschlägt sich, Fahrer schwer verletzt

Lichtenfels - Ein 51-Jähriger ist bei einem Unfall mit seinem Audi in Oberfranken von der Straße abgekommen und wurde schwer verletzt. Die Polizei hat eine Vermutung zur Unfallursache.

Der Audi blieb völlig demoliert auf dem Dach liegen. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Am Freitagabend war der 51-Jährige mit seinem Audi A3 gegen 18 Uhr auf der Straße "Karolinenhöhe" von Trieb in Richtung Lichtenfels unterwegs.

Auf einem abschüssigen Stück verlor er wohl die Kontrolle und kam in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab.

Im angrenzenden Wald krachte der Audi gegen mehrere Bäume und überschlug sich. Die Kräfte des Aufpralls waren so enorm, dass der Motorblock aus dem Audi gerissen wurde. Das Auto blieb schließlich völlig zerstört auf dem Dach liegen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, musste der Fahrer aus dem Wrack befreit werden. Anschließend kam er schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt noch zur Ursache: Aufgrund des Schadenbilds gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann zu schnell gefahren war und deshalb wohl die Kontrolle verloren hat. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro beziffert.