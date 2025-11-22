Mit Sommerreifen? Audi überschlägt sich, Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall nahe Lichtenfels wurde der Fahrer eines Audi schwer verletzt. Sein Auto war von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen.

Von Friederike Hauer

Lichtenfels - Ein 51-Jähriger ist bei einem Unfall mit seinem Audi in Oberfranken von der Straße abgekommen und wurde schwer verletzt. Die Polizei hat eine Vermutung zur Unfallursache.

Der Audi blieb völlig demoliert auf dem Dach liegen.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Am Freitagabend war der 51-Jährige mit seinem Audi A3 gegen 18 Uhr auf der Straße "Karolinenhöhe" von Trieb in Richtung Lichtenfels unterwegs.

Auf einem abschüssigen Stück verlor er wohl die Kontrolle und kam in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab.

Im angrenzenden Wald krachte der Audi gegen mehrere Bäume und überschlug sich. Die Kräfte des Aufpralls waren so enorm, dass der Motorblock aus dem Audi gerissen wurde. Das Auto blieb schließlich völlig zerstört auf dem Dach liegen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, musste der Fahrer aus dem Wrack befreit werden. Anschließend kam er schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt noch zur Ursache: Aufgrund des Schadenbilds gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann zu schnell gefahren war und deshalb wohl die Kontrolle verloren hat. Der Gesamtschaden wird auf rund 60.000 Euro beziffert.

Der Motorblock riss aus dem Auto und blieb im Wald liegen.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Bei Temperaturen von minus vier Grad war der Audi ersten Informationen zufolge unzureichend ausgestattet. Reporter der Agentur News5 berichteten von vor Ort, dass der Audi nur Sommerreifen aufgezogen hatte. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauern noch an.

Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach

