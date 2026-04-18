81-Jähriger verliert Kontrolle: Tödlicher Unfall in Mittelfranken

Röckingen - Ein 81-jähriger Autofahrer hat bei einem Unfall in Mittelfranken am Samstagvormittag tödliche Verletzungen erlitten.

Mit Rettungshubschraubern wurden die Verletzten in Kliniken gebracht. Der 81-Jährige verstarb dort wenig später. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Senior war laut Angaben der Polizei gegen 11 Uhr mit seinem VW Multivan auf der Staatsstraße 2218 von Gerolfingen in Fahrtrichtung Wassertrüdingen unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 45-jähriger Mann.

Auf Höhe Röckingen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Die beiden Männer wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in unterschiedliche Krankenhäuser geflogen. Dort erlag der 81-Jährige wenig später seinen Verletzungen.

Warum der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, müsse noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Möglich sei auch eine medizinische Ursache.