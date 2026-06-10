Basketballgroße Steine auf Autobahn: A95 und B2 stundenlang gesperrt

Eschenlohe - Ein Kipper hat während der Fahrt Steine verloren und dadurch eine Sperrung von Autobahn und Bundesstraße im Landkreis Garmisch-Partenkirchen verursacht.

Den Verursacher fand die Polizei, indem sie der Steinspur folgte. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Die Heckklappe sei nicht ausreichend gesichert gewesen, teilte die Polizei mit. Dadurch seien Steine in unterschiedlichen Größen - von Kieselsteinen bis zur Größe eines Basketballs - auf die Straße gefallen, sagte ein Polizeisprecher.

Da Straßenreinigung und Autobahnreinigung demnach zufällig in der Nähe waren, wurde sofort mit den Aufräumarbeiten begonnen.

Die Autobahn 95 zwischen Eschenlohe und Ohlstadt war laut Polizeiangaben am Mittwochvormittag in Richtung Norden für gut drei Stunden komplett gesperrt.

Der Verkehr auf der Bundesstraße 2 zwischen den beiden Ortschaften war für rund zweieinhalb Stunden durch komplette und wechselseitige Sperrungen beeinträchtigt.

Die Folge: Lange Staus und Wartezeiten.