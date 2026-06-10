Horror-Unfall zwischen Reise- und Linienbus: Ein Kind tot! Mehrere Schwerverletzte

Hebertshausen - Im oberbayerischen Landkreis Dachau sind am Mittwochmittag ein Linien- und ein mit Schulkindern besetzter Reisebus schwer miteinander kollidiert! Ein Kind soll den Crash nicht überlebt haben.

Gegen 12.30 Uhr sind im Landkreis Dachau zwei Busse miteinander kollidiert. Laut ersten Informationen wurde dabei ein Kind getötet. © network-pictures.com

"Wir sprechen hier von teilweise schweren Verletzungen unter den Kindern", so der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Reinhard Kolb, gegenüber TAG24.

Viele gesicherte Informationen von vor Ort liegen noch nicht vor, ein trauriges Detail sei jedoch bereits zu ihm durchgedrungen: "Soweit mir aktuell bekannt ist, wurde leider ein Kind bei dem Unfall getötet."

Zuvor berichteten bereits Medien davon, dass der Rettungsdienst vor Ort ein Kind reanimieren würde. Ob es sich dabei um dasselbe Kind handelt, ist derzeit noch unklar.

Wie es genau zu dem Unfall gegen 12.30 Uhr kam, ist noch völlig unklar. Seitdem laufen umfangreiche Rettungs- und Bergungsmaßnahmen vor Ort.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben auf der Landstraße zwischen Ampermoching und Ottershausen im Bereich Hebertshausen.