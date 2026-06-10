Horror-Unfall zwischen Reise- und Linienbus: Ein Kind tot! Mehrere Schwerverletzte
Hebertshausen - Im oberbayerischen Landkreis Dachau sind am Mittwochmittag ein Linien- und ein mit Schulkindern besetzter Reisebus schwer miteinander kollidiert! Ein Kind soll den Crash nicht überlebt haben.
"Wir sprechen hier von teilweise schweren Verletzungen unter den Kindern", so der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Reinhard Kolb, gegenüber TAG24.
Viele gesicherte Informationen von vor Ort liegen noch nicht vor, ein trauriges Detail sei jedoch bereits zu ihm durchgedrungen: "Soweit mir aktuell bekannt ist, wurde leider ein Kind bei dem Unfall getötet."
Zuvor berichteten bereits Medien davon, dass der Rettungsdienst vor Ort ein Kind reanimieren würde. Ob es sich dabei um dasselbe Kind handelt, ist derzeit noch unklar.
Wie es genau zu dem Unfall gegen 12.30 Uhr kam, ist noch völlig unklar. Seitdem laufen umfangreiche Rettungs- und Bergungsmaßnahmen vor Ort.
Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben auf der Landstraße zwischen Ampermoching und Ottershausen im Bereich Hebertshausen.
Mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz
Wie die "Bild" meldet, sollen mindestens 30 Menschen verletzt worden sein.
Diese Zahl könnte sich im Verlauf des Einsatzes jedoch korrigieren. Die Zustände vor Ort seien laut Ersthelfern anfangs sehr unübersichtlich gewesen, heißt es weiter.
Laut eines Sprechers der Integrierten Leitstelle (ILS) in Fürstenfeldbruck waren unter anderem vier Rettungshubschrauber, 15 Rettungswagen und acht Notärzte im Einsatz gewesen.
Allgemein werde von offizieller Seite her von mehreren mittleren bis schweren Verletzungen berichtet. Für Betroffene wurde ein Bürgertelefon eingerichtet.
Die Staatsstraße 2339 wurde in dem betroffenen Bereich für die Bergungs- und Unfallmaßnahmen gesperrt. Die Polizei hat – unterstützt von einem Sachverständigen – die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.
Originalmeldung: 14.24 Uhr. Letzte Aktualisierung: 15.05 Uhr.
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