Nachbarn machten sich Sorgen: Suche nach Landwirt endet mit tragischem Fund im Wald
Massing - In einem Wald in Niederbayern wurde ein 68-Jähriger tot neben seinem Quad liegend gefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus.
Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte, machten sich Nachbarn des Mannes aus Haag im Gemeindebereich Massing (Kreis Rottal-Inn) am Montagabend Sorgen, weil der Landwirt nicht nach Hause zurückgekehrt war.
Bei einer Suche am Tag darauf fand die Polizei den 68-Jährigen leblos in seinem eigenen Waldstück in der Nähe seines Wohnhauses.
"Leider konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden", so die Ermittlungsbehörde.
Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit seinem Quad verunglückt und gestürzt.
Die Kriminalpolizei Passau ermittelt wegen eines tödlichen Betriebsunfalls. Die Berufsgenossenschaft ist in die Ermittlungen miteingebunden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa