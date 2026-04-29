Acht Tonnen Ladung, hoher Sachschaden: Betonmischer kippt in Wohngebiet um

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Mittwochnachmittag kam ein Betonmischer-Lkw im Landkreis Ansbach plötzlich von der Fahrbahn ab und kippte mitten in einer Wohnsiedlung um.

Von Paulina Sternsdorf

Heilsbronn - Mittwochnachmittag kam ein Betonmischer-Lkw im Landkreis Ansbach plötzlich von der Fahrbahn ab und kippte mitten in einer Wohnsiedlung um. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit acht Tonnen Beton beladen.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des Lkws.
Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des Lkws.  © NEWS5 / Markus Zahn

Etwa gegen 14.45 Uhr fuhr der 59-jährige Deutsche die Winkelhaider Straße in Mitteleschenbach entlang, so die Polizei.

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Lkw, der anschließend rechts von der Straße abkam und daraufhin umfiel.

Glück im Unglück: Der Beton trat nicht aus der Mischtrommel aus. Dennoch entstand ein hoher Sachschaden, der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 59-Jährige wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

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Die Unfallstelle musste von der Feuerwehr abgesichert werden. Anschließend leitete sie den Verkehr um und kümmerte sich mit einem Unternehmen um die Bergung des Betonmischers.

Mitten im Wohngebiet lag der Lkw plötzlich auf der Straße.
Mitten im Wohngebiet lag der Lkw plötzlich auf der Straße.  © NEWS5 / Markus Zahn
Der Betonmischer musste wieder aufgestellt werden.
Der Betonmischer musste wieder aufgestellt werden.  © NEWS5 / Markus Zahn

Aus dem Lkw liefen Betriebsstoffe aus – deshalb wurde vorsorglich auch das Wasserwirtschaftsamt Ansbach eingeschaltet, um zu klären, ob weitere Schritte nötig sind.

Die Polizeiinspektion Heilsbronn war vor Ort und dokumentierte den Unfall. Den Schaden schätzen die Beamten aktuell auf etwa 100.000 Euro.

Titelfoto: NEWS5 / Markus Zahn

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