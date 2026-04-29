Acht Tonnen Ladung, hoher Sachschaden: Betonmischer kippt in Wohngebiet um

Heilsbronn - Mittwochnachmittag kam ein Betonmischer-Lkw im Landkreis Ansbach plötzlich von der Fahrbahn ab und kippte mitten in einer Wohnsiedlung um. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit acht Tonnen Beton beladen.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des Lkws. © NEWS5 / Markus Zahn

Etwa gegen 14.45 Uhr fuhr der 59-jährige Deutsche die Winkelhaider Straße in Mitteleschenbach entlang, so die Polizei.

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Lkw, der anschließend rechts von der Straße abkam und daraufhin umfiel.

Glück im Unglück: Der Beton trat nicht aus der Mischtrommel aus. Dennoch entstand ein hoher Sachschaden, der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 59-Jährige wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle musste von der Feuerwehr abgesichert werden. Anschließend leitete sie den Verkehr um und kümmerte sich mit einem Unternehmen um die Bergung des Betonmischers.