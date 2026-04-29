Auto überschlägt sich auf A8: Mutter und vier Kinder nicht angeschnallt

Gersthofen - Am Dienstag war eine Frau mit ihren vier Kindern auf der A8 bei Gersthofen unterwegs, als das Auto plötzlich eine Betonwand streifte und sich überschlug. Besonders schwerwiegend: Alle vier Kinder waren nicht angeschnallt.

Der Wagen der Frau überschlug sich auf der A8. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Die 39-jährige Mutter und ein vierjähriges Kind seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die Kinder im Alter von acht, zehn und vierzehn Jahren seien leicht verletzt worden. Laut der Mitteilung war keines der Kinder angeschnallt. Auch die Mutter selbst sei nicht angeschnallt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 39 Jahre alte Mutter mit ihren vier Kindern im Wagen am Dienstag auf der A8 in Richtung München.