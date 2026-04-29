Polizei staunt nicht schlecht: Betrunkener fährt mit Traktor zum eigenen Unfallwagen

Waging am See - Ein betrunkener 26-Jähriger aus dem Landkreis Traunstein hat am Mittwochmorgen versucht, sein eigenes Auto nach einem Unfall mit einem Traktor abzuschleppen. Nun hat er Ärger mit der Polizei .

Der Mann hatte einen Promillewert von 1,1. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Beamten mitteilte, bemerkte eine Anwohnerin, dass das Unfallauto ohne Kennzeichen an einer kleinen Straße bei Waging am See zurückgelassen worden war.

Als die Polizisten dort ankamen, habe der Mann gerade versucht, sein Auto mit einem Traktor selbst zu bergen. Laut Polizei war die Straße allerdings zu schmal dafür und der durch den Unfall verletzte 26-Jährige fuhr sich fest.

Ein Atemalkoholtest ergab demnach mehr als 1,1 Promille. Der 26-Jährige wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht.