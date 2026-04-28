Kontrollverlust auf Bundesstraße: Seniorin fährt über Leitplanke in die Böschung

Bischofswiesen - Am Dienstagmittag war eine 69-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim auf der B20 in Richtung Hallthurm unterwegs, als sie kurz nach einer Einmündung plötzlich nach rechts von der Straße abkam. Anschließend schlitterte sie rund 50 Meter auf der Leitplanke und segelte eine Böschung hinunter.

Die Feuerwehr kümmerte sich um den VW. © BRK/Kreisverband Berchtesgadener Land

Hinter einem Bahngleis kam der VW schließlich auf einer Wiese zum Stehen, so das Bayerische Rote Kreuz.

Die Leitstelle Traunstein schickte Feuerwehr, Rettungswagen und Notärztin zum Einsatz. Vor Ort kümmerten sich die Einsatzkräfte um die verletzte Frau und brachten sie anschließend in eine Klinik.

Die Feuerwehr legte direkt los: Erstversorgung, Unfallstelle abgesichert, Brandschutz aufgebaut. Weil Betriebsstoffe auslaufen hätten auslaufen können, schoben die Helfer vorsichtshalber eine Mulde unter das Auto. Danach packten sie noch beim Abschleppdienst mit an, um den Wagen zu bergen.

Kurz ging nichts mehr: Die B20 und sogar die Bahnstrecke wurden dichtgemacht – allerdings nur für kurze Zeit, dann lief der Verkehr wieder an. Die Berchtesgadener Polizei rückte an und nahm den Unfall auf.